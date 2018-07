Vlaams minister van Binnenlands bestuur Liesbeth Homans tikt de gemeente Beveren op de vingers. Want Beveren heeft de derde hoogste schuldgraad in Vlaanderen. De gemeente heeft bijna 140 miljoen euro schulden, dat is bijna 3.000 euro per inwoner. Koksijde is de gemeente met de hoogste schuldgraad, Mechelen komt op de tweede en Beveren de derde plaats. Volgens onafhankelijk gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens is de hoge schuldgraad te wijten aan de vele soms ondoordachte investeringen in Beveren.