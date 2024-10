Motorrijder zwaargewond nadat hij door achterruit van wagen vliegt in Burst

In Burst, bij Erpe-Mere, is vrijdagavond een motorrijder zwaargewond geraakt nadat hij tegen een geparkeerde wagen was gereden. Dat gebeurde rond acht uur in de Gentsestraat in de richting van Vlierzele. Door de impact vloog de motorrijder door de achterruit van de monovolume. Passanten en omwonenden boden meteen hulp in afwachting van de ziekenwagen en de MUG. Pas na een half uur was de motorrijder voldoende stabiel voor transport naar het ziekenhuis.