Motorrijder zwaargewond bij ongeval in Nieuwerkerken

In Wetteren zijn de laatste controles aan de nieuwe voetgangers- en fietsersbrug volop aan de gang. Er wordt gemeten hoeveel de brug doorbuigt onder zware belasting, en of ze het misschien zelfs niet begeeft. Ingenieurs plaatsen gewichten op verschillende plaatsen, in totaal zo'n dertig ton. De doorbuiging van de brug wordt voor, tijdens en na het plaatsen van die gewichten gemeten. De nieuwe brug was al een goede maand in gebruik, maar is voor de duur van de proef van vandaag wel even opnieuw afgesloten.