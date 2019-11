Op de Koning Boudewijnlaan in Ninove is een vrachtwagen zaterdagavond met zijn lading tegen een brug gereden. De vrachtwagen vervoerde drie grote machines die te hoog waren geladen. De gloednieuwe voertuigen, die al vlug enkele tienduizenden euro’s per stuk zouden kosten, liepen zware schade op. Ook de brug werd beschadigd en enkele brokstukken kwamen op auto's terecht. Gelukkig vielen er geen gewonden. De brandweer had wel enkele uren de tijd nodig om alles op te ruimen. Er werd ook gecontroleerd of de brug structureel nog veilig was.