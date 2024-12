Op de N47 in Lokeren is deze namiddag een motorrijder zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde rond half vier op het kruispunt van de Koning Boudewijnlaan met de Heilig Hartlaan. De motard botste op een bestelwagen die de N47 wou opdraaien. De man kwam zwaar ten val en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Het ongeval zorgde voor grote verkeershinder in de ruime omgeving.