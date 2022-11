Moreno De Pauw in 't Kuipke: "Mijn record op de baanronde leeft hier nog altijd, en dat is leuk"

Wat alvast sneuvelde gisteravond in 't Kuipke was het baanrecord op de 500 meter, door het duo Tuur Dens en Jan Willem van Schip. Het oude baanrecord stond sinds 2017 op naam van Moreno De Pauw en Kenny De Ketele. De Pauw, uit Sint-Pauwels was gisteravond één van de special guests op de Gentse Zesdaagse. De Pauw stopte begin 2020 als profwielrenner. Zijn laatste wedstrijd, de Zesdaagse van Berlijn, won hij. De Pauw is wel nog altijd de snelste op één rondje in de Gentse wielerpiste. Tijdens de Zesdaagse in 2017 snelde hij naar een tijd van 8 seconden en 43 honderdsten. Ook dat record sneuvelde gisteren bijna. Lindsay De Vylder strandde op een paar honderdsten. De Pauw vermoedt dat ook dat record één van de komende dagen zal gebroken worden.