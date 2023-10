Mogelijk PFAS aangetroffen in grondwater op industriezone in Laarne

Meer dan 300 mensen hebben zich vanmiddag laten vaccineren tegen corona in Wetteren. Niet na een bezoek aan de huisarts, maar wel via een drive in. De patiƫnten krijgen dus een spuitje vanuit de auto. De vaccinatiebereidheid tegen corona is al een tijdje aan het afnemen. Maar in Wetteren zien ze er nog altijd het nut van in.