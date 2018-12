In Stekene bewaakt de lokale politie de omgeving van een autogarage in de Kleistraat. De politiezone Waasland-Noord en het gerecht zijn bezig met een onderzoek dat wellicht te maken heeft met de moord op Raouf B. uit Temse. Die werd op 6 december vermoord op zo'n 20 kilometer van Stekene, in Kloosterzande, net over de grens in Nederland. Het zou om een afrekening in het criminele drugsmilieu gaan. Wat de rol van de autogarage in het verhaal is, is nog niet bekend. De politie heeft de garage verzegeld. Zowel de burgemeester van Stekene, de politiezone Waasland-Noord als het parket van Dendermonde willen geen commentaar kwijt.