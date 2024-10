Na bijna halve eeuw terug van geweest: Killefeesten volgende zomer op en rond het water in Moerzeke

In Moerzeke, bij Hamme gaat de lokale Vlaamse Vereniging voor Watersport de Killefeesten terug nieuw leven in blazen. De Killefeesten vonden eind jaren '70-begin jaren '80 plaats aan De Kil in Moerzeke, een aanlegplaats aan de Scheldeoever. Vroeger was het een populair buurtfeest. De vereniging wil het in juni van volgend jaar terug organiseren, in samenwerking met het Stroomfestival. De nadruk zal vooral op watersporten komen te liggen.