Basisschool De Dobbelsteen geselecteerd voor deelname aan Wereldtentoonstelling Osaka

In Moerzeke, bij Hamme voor een uniek project. Daar werkt gemeentelijke basisschool De Dobbelsteen mee aan ‘Bloemen van hoop’. Het resultaat zal vanaf maart volgend jaar te zien zijn in het Belgisch paviljoen op de wereldtentoonstelling in het Japanse Osaka. Het doel van het project is om een bloemeninstallatie te creëren die hoop en traditie symboliseert en Belgische en Japanse tradities verenigt. En dat zal gebeuren door middel van 3000 crêpepapieren bloemen in de Belgische driekleur, gemaakt door leerlingen van een 20-tal basisscholen. In Moerzeke maakten de leerlingen vandaag meer dan 200 gele en rode bloemen in crêpepapier.