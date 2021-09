Minister Lydia Peeters wil snel werk maken van oplossing voor fietsersbrug over E34

Na meer dan 20 jaar is er eindelijk een oplossing in de maak voor de Kapellendries in Wetteren. Dat is een enorm drukke weg waar ook heel wat fietsers dagelijks moeten passeren. De Kapellendries ligt ook vlakbij de nieuwe fietsersbrug en in de buurt zijn er een paar scholen. Er komt nu een volledige heraanleg van de rijbaan. Fietsers moeten niet meer op de gevaarlijke fietssuggestiestroken rijden, maar krijgen in beide richtingen een apart fietspad.