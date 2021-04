Meteoriet uit Gijzegem nog niet gevonden, maar onderzoekers geven niet op

In Aalst was er de voorbije nacht iets voor middernacht een oproep voor een brand aan een appartementsgebouw op de Gentstesteenweg. Er was een sterke brandgeur waar te nemen in de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Bij inspectie bleek het om de machinekamer van de lift te gaan. De apparatuur daar had recent nog een onderhoudsbeurt gekregen. Alle appartementen moesten worden ontruimd. De brandweer kon de machinekamer van de stroom afsluiten en vorderde een expert op die de oorzaak van het probleem snel kon aanpakken. Na een geforceerde ventilatie konden de bewoners in de loop van de nacht terug naar hun appartementen.