Meldert: Commotie rond merkwaardig nieuw standbeeld

En we eindigen ook in Aalst, want in deelgemeente Meldert is er commotie ontstaan rond een opvallend nieuw beeld in het midden van het dorp. Heel wat inwoners weten niet goed wat ze van het nieuwe kunstwerk moeten denken. De stalen constructie is van kunstenaar Jean Bernard Koeman en moet de hop-geschiedenis van Meldert in de verf zetten. Binnenkort worden er nog echte hopranken aan gehangen. Het werk is dus nog niet af. Maar de meningen zijn, zoals dat gaat bij moderne kunst, nu al verdeeld. Sommige mensen in de buurt vinden dat de metalen constructie niet past inde omgeving. Anderen zijn dan weer benieuwd naar het eindresultaat. Kostprijs van het hopmonument: 25.000 euro.