Meer dan 30 tractoren blokkeren toegangsweg tot de Waaslandhaven

Nog in het Waasland was er gisteravond door het boerenprotest heel wat verkeershinder in en rond Sint-Niklaas. Tientallen boze boeren hielden met hun tractoren rond zeven uur een tijdlang de rotonde aan De Ster bezet. De rotonde ligt op de N70, een belangrijke verkeersader in het Waasland. Het auto- en vrachtverkeer dat tussen Beveren en Sint-Niklaas reed, moest noodgedwongen een andere weg zoeken. De boeren stookten ook een vuur ter plaatse. De politie kwam ter plaatse om de orde zoveel als mogelijk te handhaven.