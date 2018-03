Meer dan 250 welzijnsorganisaties en scholen doen mee aan Dag van de Zorg

Dat een job in de zorgsector een beroep is met toekomst, dat blijkt niet alleen uit het recordaantal vacatures, maar vooral uit het tekort aan de juiste mensen om die openstaande jobs in te vullen. Tegen 2021 zullen er in de zorgsector naar verwachting zowat 32.000 jobs bijkomen. De Dag van de Zorg is dan ook voor de Vlaamse arbeidsdienst VDAB dé uitgelezen dag om dat probleem aan te kaarten. Iedereen die als werkzoekende aan de slag wil in de sector, of een zorgopleiding wil volgen die kan daarvoor terecht bij de VDAB.