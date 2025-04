In totaal reden 14.800 wielertoeristen gisteren hun eigen Ronde van Vlaanderen. Zij mochten alle hellingen al eens opfietsen net zoals hun helden vandaag. Bijna 10.000 deelnemers kwamen uit het buitenland en maakten kennis met de kasseien en dat was voor sommige toch even schrikken. De profs passeren er niet, maar het toeristenpeloton trekt wél naar Geraardsbergen.