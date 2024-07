Filip Brusselmans (Vlaams Belang) wordt ondervoorzitter Vlaams Parlement

Vandaag is het de eerste zittingsdag in het Vlaams Parlement. En daar gaat ook de traditionele eedaflegging mee gepaard. Filip De Winter verwelkomt de nieuwe leden van het Vlaams Parlement, onder wie ook enkele streekgenoten. Zo zetelen Inge Brocken uit Beveren, Debby Burssens uit Sint-Niklaas en Freija Van Den Driessche uit Sint-Lievens-Houtem voor het eerst in het Vlaams Parlement. Dendermondenaar Tomas Roggeman en Nicole De Moor uit Sint-Gillis-Waas komen over van de Kamer. Eén voor één leggen ze de eed af. Koen Daniëls uit Sint-Gillis-Waas is verkozen tot secretaris. En de 26-jarige Sint-Niklazenaar Filip Brusselmans van Vlaams Belang wordt eerste ondervoorzitter van het Vlaams Parlement, in de plaats van zijn partijgenoot Filip De Winter.