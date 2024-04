Masterplan sport- en landschapspark Vondelbeekvallei Sint-Gillis is klaar

Op het Westerplein in Sint-Niklaas is de eerste glascontainer getransformeerd tot kunstwerk. Tien glascontainers worden door lokale kunstenaars aangepakt en in een nieuw jasje gestoken in Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas en Waasmunster. De kunstwerken zullen het straatbeeld opfleuren en ook toegevoegd worden aan het streetart parcours van de ballonstad. In april zou alles af moeten zijn. Dit is een initiatief van afvalintercommunale MIWA om vooral de prengende sluikstort problematiek tegen te gaan. Want dat is broodnodig, merken ze.