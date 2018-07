Artsen van het Hartcentrum van het OLV in Aalst werken als eerste in België met software die hartfalen bij een patiënt kan voorspellen. De software maakt het mogelijk om episodes van hartfalen te voorspellen bij patiënten met een pacemaker of defibrillator. En dat 30 dagen op voorhand. De patiënten worden via telemonitoring van thuis uit gevolgd. Het tijdig voorspellen van een episode van hartfalen is cruciaal om dure en langdurige opnames in het ziekenhuis te vermijden. Na hartfalen zijn patiënten doorgaans lang ziek en is het risico op fatale complicaties hoog.