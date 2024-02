In Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht staat er de komende week weer een interessant agendapunt op de gemeenteraad. De goedkeuring van de naam van de toekomstige fusiegemeente, Beveren Waas. Want die naam is pas officieel als de drie gemeenteraden akkoord zijn. In Beveren zal dat wellicht geen probleem zijn. Maar in Kruibeke, en vooral in Zwijndrecht is dat nog een ander paar mouwen. De burgemeester van Zwijndrecht wil eerst meer informatie hebben over hoe er is gestemd, en dan vooral in zijn gemeente. En dan pas wil hij zich uitspreken. De kans bestaat dus dat de nieuwe naam alsnog afgevoerd wordt. En dat ziet zijn collega van Beveren met lede ogen aan.