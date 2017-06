Mama Oliver en Lawrence Naesen voor start BK: ''Nooit gedacht dat ik naar de koers zou komen voor mijn twee zonen, ik ben er fier op...'

En we blijven nog even in het voetbal, want vanochtend is de kalender van de eerste amateurliga van het voetbal bekend gemaakt. En het is meteen vuurwerk op de eerste speeldag. Eendracht Aalst opent de competitie namelijk thuis tegen grote rivaal FCV Dender. De wedstrijd wordt op 3 september gespeeld om drie uur. Ook Hamme speelt de eerste competitiewedstrijd op zondag. Zij spelen thuis tegen Chatelet.