Maatregelen tegen brandstichting in Roomkouter Tielrode

Het gemeentebestuur van Temse neemt een reeks extra maatregelen na de recente brandstichtingen in natuurgebied De Roomkouter. Vooral de laatste brandstichting, die aan het speelfort vlakbij het Natuurhuis een week geleden, was de druppel te veel. De constructie was een van de blikvangers van natuurgebied en een trekpleister voor heel veel jonge gezinnen. Het was ook niet de eerste keer dat een houten speeltoestel in de vlammen opging. Reden genoeg voor eerste schepen Hugo Maes om enkele extra beveiligingsmaatregelen door te drukken.Er komen onder meer extra politiepatrouilles ’s nachts, camera’s en verlichting met bewegingssensoren.