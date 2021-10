Luik Natie in Kallo wordt CO2-neutraal dankzij installatie van megabatterij

Bij Luik Natie in de Waaslandhaven, in Kallo, is de eerste megabatterij van het land in gebruik genomen. De batterij slaagt overschotten van zonne- en windenergie op. Die kunnen dan gebruikt worden op momenten dat er onvoldoende zon of wind is. Op het dak van het bedrijf liggen maar liefst 3.800 zonnepanelen en Luik Natie heeft ook een windturbine op z'n site staan. Door deze Tesla Megapack wordt het havenbedrijf nog minder afhankelijk van het elektriciteitsnet. Luik Natie wordt met deze investering bovendien ook de eerste CO2-neutrale site in de Antwerpse haven. De batterij is gefinancierd en geïnstalleerd door energiebedrijf Engie.