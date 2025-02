Lotte Stallaert speelt Clarisse in "De sage van het Ros Beiaard" in Dendermonde

In Dendermonde heeft de productie achter het theaterspektakel "De sage van het Ros Beiaard" een nieuwe naam gelost. In november werden de vier heemskinderen al geïntroduceerd. Maar nu is ook, niet geheel toevallig op Valentijn, bekend wie het liefje van de jongste zoon Reinhout zal spelen. Dat wordt de 21-jarige Lotte Stallaert uit Opstal. Maandenlang heeft ze het moeten verzwijgen. Maar ze kijkt er enorm naar uit om de rol van Clarisse te vertolken.