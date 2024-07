Als u gisteravond in Buggenhout was, dan hebt u het misschien wel gehoord. Want er is weer heel wat afgelachen tijdens de TV Oost Vertellingen, deze keer met niemand minder dan Joost Van Hyfte op het podium. De comedykoning van het Meetjesland, bekend van onder meer zijn finaleplaats in de Humo's Comedy Cup. De komiek liet het veld aan de Patattenmolen in Opstal daveren met zijn grapjes, met als rode draad: eten en drinken.

Volgende week donderdag, 25 juli, is er opnieuw een TV Oost Vertelling. Dan is het de beurt aan Steven Goegebeur in Lebbeke.