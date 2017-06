Nieuws Loods vernield na zware brand in Buggenhout

Inwoners van Opstal, deelgemeente van Buggenhout, hebben vanmiddag ramen en deuren gesloten moeten houden na een zware brand. Een loods vol auto’s, en met asbestvezels in het dak, is daar in vlammen opgegaan. De brand was zo hevig, dat de brandweer van Buggenhout bij het blussen hulp nodig had van omliggende korpsen. Wat de brand heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk. Het parket is bezig met een onderzoek.