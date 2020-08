Lode De Roover en zijn team trekken zich terug uit Bocuse d'Or

Voor de negende dag op rij daalt het aantal coronabesmettingen in ons land, en ook in veel van onze steden en gemeenten is die trend zichtbaar. Na Aalst, versoepelt nu ook Lokeren de mondmaskerplicht. De stad was bij het begin van de heropflakkering één van de zwaarst getroffen steden in Vlaanderen, maar de laatste tijd is de situatie weer onder controle. Vanaf vandaag moet je in Lokeren geen mondmasker meer dragen in de bebouwde kom. Je moet het wel altijd op zak hebben. En je moet het dragen als je de anderhalve meter niet kan bewaren.