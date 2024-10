Locomotief kan vrachtwagen niet ontwijken aan spoorwegovergang in Waaslandhaven

Op de grens van Kieldrecht met Doel in de Waaslandhaven is het deze middag tot een aanrijding gekomen tussen een vrachtwagen en een trein. De chauffeur van de tankwagen, die geladen was met brandstof, had de rode lichten van de overweg op Blikken te laat opgemerkt. Pas op het allerlaatste moment zag de man de locomotief naderen. Hij gooide daarop alle remmen toe, maar het was net te laat. De losse locomotief schampte de voorkant van de trekker stevig, met heel wat schade aan de truck tot gevolg. Ook de trein liep lichte schade op, maar gelukkig raakte er niemand gewond.