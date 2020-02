Liters olie komen in Dender terecht na vervuiling

In Aalst is woensdag in de late namiddag de brandweer uitgerukt omdat er een grote lading olie op de Dender dreef.De vervuiling kwam via de monding van de Molenbeek. De brandweer moest de grove middelen inzetten om te voorkomen dat het goedje verder in de Dender stroomde. Wat de bron is van de vervuiling is op dit moment nog niet duidelijk. Ze kwam in de Dender terecht ter hoogte van Tereos-fabriek, maar is niet afkomstig van hen. De olie verspreidde zich wel razendsnel en was al waar te nemen tot aan de Zwarte Hoekbrug. De brandweer van Aalst, Lede en Denderleeuw damden de bron af, en met een boot werd ook in de Dender voor een afdamming gezorgd. De brandweer heeft contact opgenomen met de Vlaamse Milieumaatschappij. Of er gevolgen zijn voor de natuur is ook op dit moment nog niet duidelijk.