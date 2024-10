Lindsay De Vylder terug thuis na goud op WK: "Ik? Wereldkampioen? Niet te geloven"

Baanwielrenner Lindsay De Vylder is terug thuis van het WK in Denemarken. Hij won afgelopen weekend goud in het omnium en zilver in de ploegkoers, samen met Fabio Van Den Bossche. Een deugddoende wereldtitel voor de renner uit Laarne. Na de tegenvaller op de Olympische Spelen in Parijs begon De Vylder aan zichzelf te twijfelen. Die twijfel is nu volledig doorgespoeld met de wereldtrui. Volgend weekend mag De Vylder voor het eerst zijn wereldkampioenentrui showen, op de driedaagse van Londen.