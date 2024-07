Over een uurtje begint de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Topsporters van over de hele wereld zullen er de komende weken hun grote doel nastreven: een medaille. En bij baanwielrenner Lindsay De Vylder uit Laarne is dat zelfs een gouden medaille. Hij is nu volop bezig aan zijn laatste trainingsuurtjes. Volgende week vertrekt hij naar Parijs.