Twee N-VA kandidaten zijn dus al opgestapt, maar of het daarbij blijft is lang niet zeker. Want ook in andere steden en gemeenten staan N-VA verkiezingskandidaten onder druk. Onder meer in Dendermonde, Lebbeke en Ninove staan er sympathisanten of oud-leden van Schild & Vrienden op een kieslijst. Dendermonds' jong N-VA voorzitter Tomas Roggeman heeft zelf al weet van minstens 20 Jong N-VA leden die ook lid zijn van Schild & Vrienden. Volgens hem hebben die geen plaats binnen de partij.