Onderwijs Lien De Saegher uit Sint-Pauwels krijgt Klasseprijs voor vernieuwde ruimte-educatie

Lagereschoolkinderen krijgen in de les nog te vaak het beeld van een groot huis met een grote tuin wanneer het gaat over hoe mensen wonen. Dat beeld is niet langer realistisch, zegt Lien De Saegher uit Sint-Pauwels. Zij studeerde af als master in stedenbouw en ruimtelijke planning met een onderwijsscriptie, en daar heeft ze nu ook de Klasseprijs voor gekregen. In haar masterproef onderzocht Lien hoe het wonen in Vlaanderen nu best zou onderwezen worden aan min 12-jarigen.