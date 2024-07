In de Liefkenshoektunnel in Kallo is een vrachtwagen vanmiddag achteraan ingereden op een andere vrachtwagen. Door de klap scheurde de laadruimte en kwam er een vat met antivries op de rijbaan terecht. Het liep helemaal leeg. Eén van de vrachtwagens kwam tegen de wand van de tunnel terecht, de chauffeur raakte lichtgewond. De Liefkenshoektunnel en de ring richting Nederland bleven de hele namiddag afgesloten.