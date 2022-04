Levensgrote koepel uit bamboe aan jeugdhuis in Sinaai

Aan sport- en jeugdsite Ter Beke in Sinaai bij Sint-Niklaas is vanmiddag een levensgrote open koepel in bamboe ingehuldigd. Schepen van Jeugd Bart De Bruyne mocht het lintje doorknippen. De bijzondere constructie is gebouwd door een twintigtal tweedejaarsstudenten burgerlijk ingenieur-architect aan de UGent, onder leiding van professor Jan Belis, zelf afkomstig van Sinaai. 'Do Bamboo' heet de constructie. Duurzaam bouwen was het uitgangspunt, bamboe het ecologische materiaal. Voor de studenten was het de ideale manier om de theorie in de praktijk om te zetten. En zo zijn de site 'Ter Beke' en jeugdhuis Troelant een mooie aandachtstrekker rijker. De koepel blijft minstens vier maanden staan.