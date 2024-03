Leerlingen HEHAschool werken mee aan wereldrecord rekenoefeningen maken

Via een date de job of studie van je leven ontdekken. Het kan deze week onder meer in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde. Leerlingen uit het secundair en de hogeschool kunnen in het ziekenhuis de verschillende zorgberoepen ontdekken. Want er is nog altijd een grote nood aan vers bloed in de zorgsector. Zo'n 600 mensen uit 15 verschillende onderwijsinstellingen zullen deze week op zorgdate gaan.