Laatste coronapatiënt mag het OLV in Aalst verlaten, ziekenhuis klaar voor tweede uitbraak

Goed nieuws uit Aalst, want het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis heeft vandaag de laatste coronapatiënt ontslagen. De stad Aalst is bijna COVID-vrij, want de crisis is nog niet helemaal bezworen. Er liggen nu nog twee coronapatiënten in het ASZ, het andere ziekenhuis op Aalsters grondgebied. Tot en met vandaag lieten 133 mensen het leven door het coronavirus in de Aalsterse ziekenhuizen. Op 31 maart bereikten de Aalsterse ziekenhuizen hun piekmoment. Toen lagen er 172 coronapatiënten in het ziekenhuis. Op 11 april hadden waren er 41 bedden bezet op intensieve zorgen. Over de hele periode werden er een kleine 600 mensen genezen verklaard.