Burgemeesters leggen inwoners die voor overlast zorgen steeds vaker een plaatsverbod op. Dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. In zo'n plaatsverbod verbiedt de burgemeester amokmakers zich te vertonen in bepaalde straten of buurten. Afgelopen week gaf de burgemeester van Ninove nog een plaatsverbod aan zes probleemjongeren. Ook haar collega in Denderleeuw overweegt de maatregel te gebruiken voor jongeren die woensdagavond op de vuist gingen aan het station.