In Laarne hebben Christina de Kerpel en haar man een nieuwe boksclub geopend. 'Boxing Fuel' En als de nam De Kerpel u bekend in de oren klinkt als het over boksen gaat, dan hebt u het juist. Want Christina is de dochter van de Belgische bokslegende Freddy De Kerpel. Hij wordt ook ambassadeur van de club. De missie is duidelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om te sporten, en om te leren boksen.