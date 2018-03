Sport KSK Kieldrecht allereerste kampioen

Het is nog maar midden maart, maar toch is er al een ploeg kampioen geworden in de lagere voetbalreeksen. Die eer viel te beurt aan KSK Kieldrecht. Ze zijn kampioen in de derde provinciale E. Kieldrecht moest daar zelfs niet voor aan de bak komen. Eerste achtervolger Sint-Pauwels speelde gisteravond gelijk, waardoor de achterstand met Kieldrecht nu al 13 punten bedraagt. Te veel dus om nog te overbruggen. Vanmiddag speelde Kieldrecht nog wel op Waasmunster, maar het is nu dus al kampioen.