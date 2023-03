Politiek nieuws uit Wetteren, want daar maakt Walter Govaert zijn comeback als fractieleider van Open Vld in de gemeenteraad. Opmerkelijk, want de 71-jarige Govaert werd vorig jaar door het nationale partijbestuur nog uit de partij gezet na enkele incidenten. Toch is het Wetterse stemmenkanon ambitieus. Volgend jaar doet hij opnieuw een gooi naar de burgemeesterssjerp. Als lijsttrekker van de liberalen, hoopt Govaert. Maar dan mogen de parasieten binnen de partij, zoals hij ze zelf noemt, geen stokken in de wielen steken.