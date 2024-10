Krantenverdeling nog steeds verstoord, politie start onderzoek: "Schrijnend, de kranten worden gedumpt op straat"

De politie is een onderzoek gestart naar krantenbedelers in onze regio. Die doen nu zelfs geen moeite meer om uw brievenbus te zoeken. Ze dumpen hele pakken kranten langs de kant van de weg om er vanaf te zijn. Dat was deze morgen het geval in Kalken. Sinds Bpost de bedeling niet meer doet, maar een privaat bedrijf, loopt de bedeling helemaal in het honderd. De gemeente Laarne overweegt om een klacht in te dienen.