Koppel vastgebonden tijdens brutale homejacking in Sinaai

Bij oppositiepartij Vlaams Belang zijn ze er van overtuigd dat er sowieso geen draagvlak is voor een Islamitisch centrum in de gemeente. De partij, die nog altijd de grootste is in Denderleeuw, zal alle politieke en wettelijke middelen gebruiken om de komst van het centrum te verhinderen. Want gemeenteraadslid Kristof Slagmulder vreest dat het gemeentebestuur uiteindelijk toch nog zal plooien voor de vzw.