Koppel uit Gijzegem kweekt kippen in kippenkar: "Kippen zijn gezonder en de eieren lekkerder"

In Baasrode heeft een man vanmorgen een verrassende ontdekking gedaan. Plots lag er een weerballon in zijn tuin. Dat is een uitzonderlijke vondst, want zo heel veel weerballonnen landen er niet bij ons in de streek. Over het algemeen worden ze in Limburg gevonden. Een weerballon dient om onder andere de luchttemperatuur, de luchtvochtigheid en de windsnelheid te meten, en is daardoor belangrijk voor weersvoorspellingen.