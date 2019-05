Koningin Mathilde neemt kijkje in modulair huis van UGent

Koningin Mathilde heeft vandaag een bezoek gebracht aan The Mobble, een modulair huis ontwikkeld door de studenten interieur-architectuur van de Universiteit Gent. Haar bezoek kadert in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Naast The Mobble, stelden studenten en jonge onderzoekers ook nog enkele andere duurzame initiatieven voor. De UGent zet hard in op het thema door duurzaamheid te integreren in het onderwijs, onderzoek en dienstverlening, maar ook in de organisatie van universiteit zelf.