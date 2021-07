Klopjacht op voortvluchtige bestuurder in Erpe-Mere en Sint-Lievens-Houtem

In Haaltert zitten tientallen inwoners al sinds gisterenavond zonder stromend water door een breuk in de waterleiding. Het waterlek in de wijk Herenthout in het centrum van de gemeente ontstond rond 21 uur.. De herstellingswerken zijn voorlopig nog altijd bezig. Door de breuk in de hoofdleiding komt er al een hele tijd geen water door de kraan van tientallen bewoners. Om hen toch van water te kunnen voorzien, is er een afhaalpunt voor water in de wijk, tot de waterleiding is hersteld.