Kleine wietplantage opgerold in Aaigem

De Federale Politie is vanmorgen binnen gevallen in een woning in Aaigem, bij Erpe-Mere. De politie heeft er een wietplantage ontmanteld.

De inval gebeurde iets voor 9 uur. In een woning in Aaigemdorp trof de politie een kleine hoeveelheid wietplanten aan. De actie kadert binnen een gerechtelijk onderzoek. Dat laat het parket weten. De politie zou daarbij meerdere wietplantages op verschillende locaties hebben ontdekt. Met mogelijk internationale linken. Op het moment van de inval was de eigenaar van de woning niet aanwezig. In de loop van de voormiddag komt de civiele bescherming ter plaatse om de plantage te vernietigen.