Klas leraars die 60 jaar geleden afstudeerde in Sint-Niklaas komt weer samen

In heel wat scholen valt het Suikerfeest samen met de examenperiode. Zo meldden we vorige maand al dat onder meer de Aalsterse Handelsschool de examens op deze dag zou verplaatsten, omdat er mogelijk teveel leerlingen de feestdag thuis zouden willen vieren. Dat mag ook, het is een officiële feestdag. Ook op andere scholen zoals het VTS in Sint-Niklaas, is dat te merken, vertelt Groen Hamme-politicus en leerkracht Mustafa Tokgoz.