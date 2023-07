Kieldrecht neemt afscheid van Romy (26): "Het was zo'n blije vrolijke dame"

Meer dan 500 mensen hebben dit weekend afscheid genomen van Romy Styleman. De jonge vrouw van 26 uit Kieldrecht kwam eind juni om het leven in Australië. Ze was daar op rondreis, maar verongelukte met een scooter. Gisteren werd ze begraven in de sporthal van Kieldrecht. Romy turnde en dat was haar tweede thuis. De plechtigheid was emotioneel. Er werden honderden foto's van Romy getoond en op het einde nam haar mama het woord.