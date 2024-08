Kar en twee paarden in de gracht in Aaigem, brandweer snelt te hulp

In Aaigem, bij Erpe-Mere, is de brandweer moeten uitrukken voor een wel heel bijzonder ongeval. In de Ratmolenstraat zijn daar vanmiddag twee paarden met kar in een gracht terechtgekomen. Het voorval gebeurde op het moment dat de dieren van het span losgemaakt werden. Er waren geen inzittenden meer in de kar. Eén van beide paarden kon op eigen kracht uit de gracht komen, het tweede paard moest door de brandweer uit zijn hachelijke positie bevrijd worden. Er vielen bij dit incident geen gewonden. Ook beide paarden kwamen heelhuids uit het avontuur.